Quels héritages ont laissé Salvador Allende et Augusto Pinochet sur le Chili d’aujourd’hui ?

Et si vous voulez savoir comment Namur Corral, Guy Bajoit, Nathalie et Mauricio Coulon et Babela Navarro voient le futur du Chili, c’est à découvrir dans le 5e et dernier épisode de la série podcast Chili 1973, le pays de mes histoires.

► L’ensemble de la série est à découvrir sur Auvio.