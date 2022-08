Quels grands chantiers routiers à la rentrée ?

Lundi, c’est la rentrée des classes, la fin des vacances et… l’ouverture de travaux routiers importants sur différents grands axes. Dix nouveaux chantiers sont annoncés.

217 millions € en 2021

Depuis une douzaine d’années, depuis que la Wallonie a enfin décidé de remettre le réseau en ordre, les travaux se sont multipliés sur les autoroutes et les grandes nationales. Rien que l’an dernier, 135 millions d’euros ont été investis dans l’entretien et 82 millions d’euros dans la sécurisation et/ou la réhabilitation des grands axes.

Les chantiers terminés

Le trafic moins dense en été a été mis à profit pour traiter les chantiers les plus dérangeants notamment sur la liaison E25-E40/A602 à Liège. L’infrastructure avait déjà 22 ans et, après les inondations, une remise à neuf s’imposait d’autant plus. La circulation y est désormais rouverte. Une dizaine d’autres chantiers entre Namur et Liège et dans la province de Luxembourg sont aussi terminés.

D’autres reprennent

Onze travaux routiers se poursuivent et une dizaine d’autres seront lancés prochainement. Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO qui gère les grands axes routiers, relève ceux qui risquent d’être les plus longs : "Sur la E40, entre Welkenraedt et l’échangeur de Battice, un chantier d’un mois démarre le 5 septembre. Et puis, il y aura la réfection de revêtements de béton sur la E411 entre Ochamps et Libramont, sur la E429 du côté de Hellebecq ou sur la E403 aux environs de Mouscron."

Ralentissements

A priori, ces chantiers ralentissent la circulation ; ils ne l’arrêtent pas. Toutefois, il y a probablement des tronçons pour lesquels il est utile de prendre des précautions. On songe à la E42-A15 entre Viesville et Gouy ou à la E420-A54 entre Gosselies et Petit-Roeulx où de nouvelles phases débuteront en septembre.

Sur le site de la Sofico, les chantiers qui se terminent et ceux qui démarrent sont répertoriés par province et par axe routier.