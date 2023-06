Quels gestes à éviter ou privilégier pour prendre soin de son périnée avant la grossesse ?

Le périnée ne se rapporte pas qu'à l'accouchement et doit être surveillé bien avant une grossesse. D'ailleurs, 10 à 50% des femmes entre 20 et 30 ans présentent une forme d’incontinence urinaire avant d’avoir eu un enfant. "On associe le périnée ‘en rade’ avec les fuites urinaires, avec l’accouchement, avec l’âge avancé. Lorsqu’elles ont un problème, un tiers des femmes attendent cinq ans ou plus pour consulter" indique Aline Schoentjes.

Côté anatomique, comme l’explique la sage-femme, le périnée, ce sont des muscles, des ligaments et des membranes qui forment une sorte de hamac ou de plancher mobile qui ferme le bassin et qui retient la vessie, les intestins, le rectum, l’utérus. Il passe du pubis jusqu’au coccyx, ainsi que sur les côtés. Ce sont des muscles que l’on contrôle à 20%, les autres 80% s’autogèrent par réflexe, ils se contractent et se détendent pour accompagner le mouvement de nos organes et s’activent dès qu’il y a une pression. Son tonus assure son fonctionnement optimal. Lorsqu'il est en bonne forme, il impacte sur le tonus vaginal et forcément sur la qualité du plaisir sexuel.