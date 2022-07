Quels enseignements tirer des matches amicaux d’Anderlecht ?

Là où Vincent Kompany avait (trop) souvent eu tendance, au début de saison, à bouleverser son équipe en multipliant les changements avant chaque match, Felice Mazzu semble, lui, déjà tabler sur un noyau fort d’une petite quinzaine de joueurs.

Hendrik Van Crombrugge est évidemment indiscutable entre les perches. Devant lui, une défense à trois, composée du jeune Zino Debast, du revenant Hannes Delcroix et du solide Wesley Hoedt se dessine. Dans l’entrejeu, si la concurrence est rude, Majeed Ashimeru et Adrien Trebel semblent avoir une longueur d’avance sur la concurrence dans l’esprit du coach. Reste à voir où se situe Marco Kana, un autre habitué des montagnes russes entre le banc et le terrain. A la pointe de l’entrejeu, le patron Lior Refaelov.

Sur les flancs, et en attendant l’éventuel retour (ou départ ?) d’Amir Murillo, Francis Amuzu, à gauche, et Ishaq Abdulzarak, à droite, sont des titulaires en puissance.

Devant, en attendant le retour de Benito Raman et la potentielle arrivée de Fabio Silva, c’est Yari Verschaeren qui évolue dans un rôle libre de second attaquant un peu reculé aux côtés de Sebastiano Esposito.

Remplaçants de luxe, Nilson Angulo et Kristian Arnstad ne devraient, logiquement, pas être titulaires. Kristoffer Olsson semble ,lui, perdre du terrain. Reste aussi à voir, quelle importance aura Anouar Ait El-Hadj aux yeux du nouveau coach.