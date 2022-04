Quels endroits visiter dans le Tarn ? La Grande Évasion vous dit (presque) tout !

Dans le Tarn, le territoire sauvage des Gorges de l’Aveyron accueille une nouvelle adresse romantique et écoresponsable : le Zome. Il s'agit d'une maisonnette toute équipée en bois construite en forme de dôme avec une fenêtre sur la pointe du toit pour laisser entrer la lumière et les étoiles. Le tout planté en pleine nature, à deux pas du magnifique village médiéval de Penne.

Non seulement ce Zome est joli, avec un coin de nature rien que pour vous mais en plus, vous aurez une terrasse avec un barbecue et une piscine privative en bois également. Il y a un lit double pour deux personnes ainsi qu'un canapé convertible en plus dans le salon. Le luxe de se retrouver seul au monde mais avec tout le confort nécessaire !