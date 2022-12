Quels droits en matière de santé pour les personnes trans* ?

Afin de lutter contre ces discriminations, il est tout d’abord, primordial d’accroître la formation des professionnel·les de la santé. Pour ce faire, il est nécessaire de développer des soins de santé trans-inclusifs ainsi que d’identifier et d’adresser les besoins spécifiques des personnes trans* dans l’accès et l’offre de soins de santé. De plus, l’accent doit être mis sur le respect de la dignité et de l’autonomie des personnes trans* en collaboration avec les prestataires de soins de santé.

Ensuite, il semble indispensable que le numéro de registre national soit dégenré afin de garantir, pour les personnes trans*, le remboursement de leurs soins de santés trans-spécifiques ainsi que la prise en charge financière de leur santé à long terme. Le numéro de registre national est composé en partie d’un numéro d’ordre genré qui est pair pour les personnes de sexe civil féminin et impair pour les personnes de sexe civil masculin.

Au sein de la nomenclature de l’INAMI, il n’existe aucune nomenclature réservée aux soins dits trans-spécifiques. La nomenclature générale est, en principe, neutre en termes de genre. Il y a cependant des références implicites ou explicites à un sexe biologique à l’exclusion de l’autre (par exemple, une mastectomie ou hystérectomie est en principe uniquement remboursée lorsqu’elle est pratiquée sur une personne de sexe civil féminin).

Même si ces références ne constituent pas en tant que tel un motif de refus systématique et automatique d'intervention des organismes de remboursement des soins de santé, elles sont de nature à porter préjudice aux personnes trans* dans la prise en charge financière de leurs soins de santé et donc dans leur droit d’accès au plus haut niveau de santé possible.