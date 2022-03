Quels Diables Rouges pour le rassemblement des "U50" ?

Après avoir dressé la liste de tous les interdits et autres empêchés, tentons maintenant de remplir les cases vides.

Si l’on part du principe que Roberto Martinez va retenir, comme souvent, 25 ou 26 joueurs dont 4 gardiens, on peut partir vers un groupe s’approchant de ceci :

GARDIENS

Malgré ses 118 sélections (!), Simon Mignolet ne compte que 31 capes (soit matchs ou morceaux de matchs effectifs). En toute logique, il devrait prendre la place de Thibaut Courtois dans les buts. Même si, avec Koen Casteels, Matz Sels, Thomas Kaminski et Hendrik Van Crombrugge, Martinez dispose d’assez de forces vives pour bouleverser (même provisoirement) la hiérarchie.

DEFENSEURS

On le répète depuis des mois, c’est LE secteur où les places vont se libérer ces prochaines années, et où il faut, plus qu’ailleurs encore, réussir à plaider sa cause. Les routiniers Dedryck Boyata (28 capes) et Jason Denayer (33) entrent bien en ligne de compte. Tout comme Arthur Theate (22 matchs avec Bologne cette saison et… gaucher), Wout Faes (joueur du mois de février à Reims), Sebastiaan Bornauw (qui n’a pas loupé un match avec Wolfsbourg en 2022, et vient même d’inscrire son premier but de la saison), Thomas Foket, Leander Dendoncker, voire Joris Kayembe.

MILIEUX DE TERRAIN

Youri Tielemans a bien fait ses comptes. Avec ses 47 capes, il rentre tout juste dans les critères pour prendre part au rassemblement de mars, et quasiment incarner le "taulier" de l’équipe (à 24 ans, il n’est jamais trop… tôt). Autour de lui, on devrait retrouver du beau monde avec Thorgan Hazard (41 capes), Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard, Yari Verschaeren, Hans Vanaken, Jérémy Doku (plus vu depuis le 1/4 finale de l’Euro contre l’Italie !), Dodi Lukebakio, voire Orel Mangala.

ATTAQUANTS

En l’absence de Romelu Lukaku, cela va jouer des coudes entre Christian Benteke et Michy Batshuayi (un match chacun ?). Avec, comme autres candidats potentiels, Divock Origi (qui avait retrouvé la sélection en novembre après une éclipse d’un an) ou Dante Vanzeir, si d’aventure Roberto Martinez décide de ne pas élargir la sanction de l’Unioniste au niveau de la sélection nationale. Sur papier, rien n’empêche Martinez de reprendre Vanzeir. Mais le sélectionneur décidera-t-il de marquer le coup ? Ou, au contraire, de tendre la main (et non le poing) au joueur ? Difficile de le prédire…

En prenant le Catalan au pied de la lettre, on serait même tenté d’offrir une petite chance à Laurent Depoître, dans la forme de sa vie et qui a enfilé… une fois le maillot des Diables Rouges (en Andorre, le temps d’inscrire l’un des buts de la qualification pour l’Euro 2016 !). Mais c’était du temps de Marc Wilmots…

En additionnant tous les noms de cette liste, on arrive à 30. Même avec 15 absents plus certains Espoirs, le sélectionneur devra donc effectuer des choix ! Des choix de luxe qui en précéderont d’autres, plus douloureux encore : qui, de cette liste, méritera d’être du voyage au Qatar en novembre prochain ?