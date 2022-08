Quels critères une destination de vacances doit-elle respecter pour rendre heureux ses touristes ?

En vacances, notre bonheur est-il assuré par la présence de plages aussi belles que surveillées ? Nos congés n’ont-ils pas toutes les chances d’être réussis si les prix des restaurants sont accessibles ? La disponibilité des hébergements, la facilité de rejoindre son lieu de villégiature depuis une gare ou un aéroport, la disponibilité des transports pour visiter les quatre coins d’une destination… Voilà quelques-uns des facteurs auxquels on prête indéniablement attention quand on prépare nos vacances.

En réalité, le Club Med a choisi de reprendre quelques-uns des critères d’analyse d’habitude utilisés pour désigner les pays et les villes dans le monde où les populations sont les plus heureuses. Ils ont été repris comme filtres pour analyser la liste des cinquante destinations les plus visitées dans le monde. Au printemps dernier, la Finlande avait été désignée pour la cinquième année consécutive comme le pays le plus heureux dans le monde, devant successivement le Danemark, l’Islande, la Suisse et les Pays-Bas. Criminalité, niveau d’égalité des chances, mais aussi de liberté individuelle et de solidarité sont parmi les facteurs décryptés pour établir le "World Happiness Report".

Du côté du Club Med, d’autres facteurs ont été pris en compte et sont de bons indicateurs – non pas pour désigner une destination où les touristes sont heureux mais plutôt où ces derniers ont davantage de chances de réussir leur séjour. La célèbre marque de vacances a en effet calculé le nombre d’activités en extérieur rapporté à 100.000 habitants ainsi que la quantité de spas et de centres de bien-être pour le même ratio.

Au Final, Bali obtient un score de 73,7 sur cent, devançant Las Vegas (67,1) ex aequo avec La Nouvelle-Orléans en Louisiane, Barcelone (66,6) et Amsterdam (64,6).