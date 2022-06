Quels cosmétiques peut-on utiliser pendant la grossesse ?

Avez-vous changé ou changeriez-vous de produits de beauté pendant votre grossesse ? Une question qui se pose malgré des routines simplifiées et de plus en plus tournées vers la nature depuis le début de la pandémie. Les femmes enceintes attendent toujours plus de transparence de la part des marques pendant cette période si spécifique et regrettent de ne pouvoir faire confiance à l’ensemble des acteurs d’une industrie, qui a pourtant entamé depuis longtemps sa révolution green. C’est ce que révèle une étude menée par OpinionWay pour le label Ozalys*, dont les soins sont certifiés pour la femme enceinte et allaitante.

Si les femmes font de plus en plus attention aux produits qu’elles s’appliquent sur la peau, la grossesse apparaît naturellement comme une période durant laquelle elles sont encore plus vigilantes. Plus d’une femme sur deux (51%) regardera même à deux fois la liste des ingrédients de ses cosmétiques lors d’une grossesse et près des trois quarts (73%) ne feront confiance qu’à une sélection de produits. La majorité des femmes interrogées (64%) ne se tourneront d’ailleurs que vers des produits familiers.