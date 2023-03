Quels chiens supportent mieux les trajets en voiture ?

Quelle que soit la race de votre chien, il faut prendre plusieurs précautions avant de partir au pied levé avec votre compagnon à quatre pattes. Assurez-vous d’avoir certains accessoires indispensables comme une caisse de transport, une grille de séparation ou un harnais de ceinture de sécurité. En effet, votre chien est soumis aux mêmes obligations que les autres passagers du véhicule : il ne peut se balader comme bon lui semble à l’intérieur de la voiture ou gêner le champ de vision et les mouvements du conducteur. Il en va de la sécurité et du bien-être de tous.

Au-delà de la réglementation, le bon sens appelle à adapter sa conduite et à anticiper les aléas de la route pour rendre le voyage en voiture le plus agréable possible pour sa boule de poils. N’oubliez pas qu’en plus, en cas de freinage brutal ou d’accident, un chien mal attaché peut devenir un projectile dangereux. Conduisez donc prudemment et intelligemment.