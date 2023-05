Quels chevaux pourrez-vous voir pendant le couronnement de Charles III ?

Si vous assistez au couronnement du roi Charles III d’Angleterre, vous ne manquerez pas d’y voir de nombreux chevaux dans les rues de Londres. Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament fait les présentations avec les différents types de chevaux qu’on y rencontre.

Ils sont de sortie lors de chaque grand événement royal pour tracter les carrosses. Mais ils peuvent aussi être vus toute l’année à Londres au Royal Mews, dans les jardins de Buckingham Palace. Ils sont au nombre de 30 et ont tous un nom, qui leur a été donné par la reine Elizabeth.

Dans cette garnison royale, on trouve deux races différentes de chevaux : le Windsor Gray et le Cleveland Bay. Ce dernier, race typiquement anglaise qui provient du Comté du Yorkshire, était déjà utilisé au moyen âge par les moines des abbayes anglaises. Il jouait un rôle particulier dans l’agriculture et permettait de tirer les charrettes entre les abbayes pour échanger les marchandises.

Ces deux races ont la particularité d’être très dociles et réceptives à l’apprentissage. Les chevaux présélectionnés pour intégrer les écuries royales doivent suivre un apprentissage de 18 à 24 mois, au bout duquel ils seront capables de traverser de manière imperturbable les foules en délire qui applaudissent et secouent des drapeaux.