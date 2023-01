Quels chantiers vous attendent sur nos autoroutes en ce début d'année ? (carte interactive)

Enfin, sur la N90, à Huy, un réaménagement du giratoire " Charte des Libertés " est en cours. Jusqu’à la fin du second trimestre 2023, à hauteur du giratoire reliant la N90 avec la N64/pont Roi Baudouin, la N641/avenue des Ardennes et la rue du Pont, la circulation est maintenue sur une voie dans chaque sens avec des rétrécissements localisés de voiries; le bypass en provenance de Huy permettant de connecter la N641/avenue des Ardennes vers la N90 en direction de Tihange est fermé à la circulation et le bypass en provenance de Ben-Ahin connectant la N90 à la rue du Pont est également fermé pendant une période qui reste à préciser. Afin de limiter l’impact sur la circulation, certaines opérations seront réalisées de nuit. La phase préparatoire devrait se terminer à la fin du second trimestre 2023, sous réserve des conditions météorologiques. Le chantier débutera dans la foulée et devrait s’achever fin de l’année 2023.