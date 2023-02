Quels atouts pour remporter le Mondial de cyclocross : "Sprint et vélocité pour van Aert, planches et technicité pour Van der Poel"

"Si les conditions atmosphériques ne changent pas, on aura un parcours excessivement rapide et une très très belle arrivée", explique Bulens qui cite ces éléments plutôt en faveur d’un Wout van Aert dominateur dans ces circonstances cette saison.

"On l’a vu dans les dernières confrontations à l’exception d’une fois, Wout van Aert a toujours prévalu sur van der Poel au sprint. On connaît ses qualités de sprinteurs, il a l’avantage selon moi si cela devait se conclure de cette manière."

Mathieu Van der Poel devra donc tout faire pour se débarrasser de son encombrant adversaire avant les derniers hectomètres de course. A domicile, sur un circuit qu’il connaît bien puisqu’il a été dessiné par son entourage, le Néerlandais pourra compter sur plusieurs éléments en sa faveur.

"Sa technicité et la hauteur des planches", signale Gérard Bulens. "Les 2 planches à franchir (fixées à 35cm et 39,99 cm) ont été tirées vers le haut au maximum permis par le règlement (40 cm). Si on ne les passe pas aussi bien que Mathieu, il peut faire une vraie différence. On connaît son explosivité. On sait qu’il est capable de placer une forte accélération au sortir des planches, de prendre les risques sur les deux talus qui descendent. S’il prend 10m d’avance (dans un dernier tour par exemple) il sera très difficile à remonter."

Peu importe le vainqueur, Gérard Bulens espère avant tout "avoir une belle lutte sportive entre les deux".