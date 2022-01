Quels artistes seront présents aux Enfoirés 2022 ? Les premières images des coulisses

D’après Télé-Loisirs, l’astronaute Thomas Pesquet, qui a signé la pochette du nouveau single des Enfoirés, Il y a toujours un rendez-vous, fait ses débuts dans la bande. Il aurait été repéré en train de chanter et de participer à plusieurs sketchs.

Autre star internationale qui n’est pas un intermittent : Kylian Mbappé. Le joueur du Paris-Saint-Germain, déjà présent en 2019 après le sacre des Bleus à la Coupe du monde, donnera aussi de la voix pour les Restos du Cœur.

Les autres nouveaux venus sont des artistes confirmés : Anne Sila, la gagnante de The Voice All Stars, Joyce Jonathan, Jérémy Frérot, Camelia Jordana et même le duo électro français Ofenbach.

La liste s’allonge encore selon le média français : Arnaud Ducret fera rire ses camarades et le violoncelliste Gauthier Capuçon apparaîtrait dans un tableau. Pauline Déroulède, une athlète handisport, ouvrira le spectacle de 2022.

Tout ce contingent rejoint les habitués suivants : Patrick Bruel, Patrick Fiori, Zazie, Julien Clerc, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Soprano, Lorie, Gérard Jugnot, Bénabar, Amir, Nolwenn Leroy, MC Solaar, Isabelle Nanty, Claudio Capéo, Alice Pol, Sébastien Chabal, Nicolas Canteloup, et les comédiens de la Bande à Fifi : Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Aruti. Les fans seront aussi contents de constater les retours de Catherine Lara, dont la dernière participation remonte à 2012, et… Garou.