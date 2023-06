Quels artistes seront présents au Beau Vélo de RAVeL 2023 ?

Au départ, cinq amis Verviétois font, comme beaucoup de potes, de la musique ensemble sous le nom de Can D. Le groupe est formé de Renaud, Yann, Patrick, David et Bernard, tous mordus de musique qui vont pousser tout de même le projet, jusqu’à sortir un premier album. Ils ne sont pas convaincus du résultat et opèrent en tournant musical, accompagné d’un changement de nom, en 2019 ils deviennent les Ykons. On connaît la suite, des morceaux qui plaisent de plus en plus au public, avec une explosion, en 2021, grâce au single Sequoia Tresse.

Pour clôturer en beauté cette 25ème saison du Beau Vélo de RAVeL. Ykons proposera un concert complet pour le plus grand plaisir de tous. D’ici là, on écoute en boucle leur nouveau single "New State of Mind".

Découverte du nouvel album le 12 avril 2024, à l’AB Bruxelles. Les autres dates ici