Quels adversaires pour Remco Evenepoel et Wout van Aert sur le Tour de Suisse ?

Contraint à l’abandon il y a quelques semaines sur le Tour d’Italie, Remco Evenepoel va revenir à la compétition sur le Tour de Suisse dès ce dimanche (11 au 18 juin). Une épreuve à laquelle il a déjà pris le départ la saison dernière. Du côté des Belges on peut aussi retrouver un certain Wout van Aert, comme annoncé le mois dernier, le Belge va préparer la Grande Boucle sur les routes helvétiques. Remco Evenepoel et Wout van Aert risquent comme à leur habitude d’animer la course. L’un pour le classement général, l’autre pour les victoires d’étapes. Découvrons ensemble qui seront leurs principaux adversaires à l’heure où toutes les équipes n’ont pas encore communiqué leur sélection.