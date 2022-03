Quels adversaires pour les Diables ? Suivez le tirage au sort de la Coupe du monde (DIRECT vidéo 18H)

C'est le véritable coup d'envoi de la Coupe du monde. Ce vendredi soir, nous connaîtrons la répartition des groupes qui disputeront le Mondial au Qatar. Un tirage particulier puisqu'il reste des points d'interrogations concernant trois équipes : seules 29 ont déjà leur billet composté sur les 32 qui participeront à l'épreuve.

La Belgique bénéficie du statut de tête de série. En 2018, les Belges -déjà têtes de série à l'époque- avaient hérité d'un gros morceau (l'Angleterre, demi-finaliste) et deux formations plus abordables (Tunisie et Panama). Ce tirage au sort va décider du chemin des nations ambitieuses vers la finale tant attendue.