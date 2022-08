Quelques trucs bien utiles pour combattre l’angoisse du retour au travail

Pour beaucoup, la rentrée professionnelle rime avec mauvaise humeur, sentiment de fatigue. On subit en fait le jetlag social : on se sent en décalage, après avoir vécu pendant quelques semaines avec des horaires un peu déstructurés, on est allé dormir un peu plus tard, on a fait la fête..

Du jour au lendemain, on impose un nouveau rythme à son corps, on réduit de quelques heures son sommeil. Ce jetlag social représente l’équivalent d’un décalage horaire de 4 et 5 heures.

Les statistiques montrent qu’il y a 30% d’accidents en plus, le jour de la rentrée, dus au stress et à la fatigue.

Ce décalage de sommeil, ce nouveau rythme forment le premier des éléments qui créent l'angoisse devant la reprise du travail.