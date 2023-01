Les graines de pois de senteur sont assez coriaces. Pour réduire l’attente et la disparité dans l’émergence des plantules, faites-les tremper 24 heures dans de l’eau tiède. Après ce laps de temps, elles sont prêtes à être semées dans un haut conteneur. Le substrat sera composé de 50% de terreau classique avec un petit peu de nourriture dedans et de 50% de terreau dit de semis, un terreau assez léger de manière que les racines ne pourrissent pas avec le temps. Faites un trou d’environ 1 cm dans le terreau préalablement humidifié avec le doigt et placez-y une graine.

Comme le terreau a été humidifié, il est totalement superflu, inutile d’arroser jusqu’au moment de la germination qui arrive entre 7 et 10 jours tout au plus. Après deux semaines, la pousse aura déjà environ 2 cm de haut. C’est à ce moment-là qu’il faut mettre le pot à l’extérieur, à l’abri du gel. Il doit faire environ 4 à 5 degrés, à l’abri de la pluie également, de manière que cette petite plante se renforce. Si vous laissez la plante à l’intérieur, elle va filer vers le ciel et ne s’enracinera pas fortement. Les pois de senteur seront repiqués en pleine terre au mois de mai. Buttez (créez une petite butte de terre au niveau du pied) les tiges dès qu’elles mesureront 20 cm.