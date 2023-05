Quelques semaines avant sa mort, Tina Turner a révélé comment elle souhaitait que l’on se souvienne d’elle

Tina Turner a révélé la manière dont elle souhaitait que l’on se souvienne d’elle dans l’une des dernières interviews qu’elle a accordées quelques semaines avant sa mort.

Ce 24 mai, on a appris que Tina Turner s’était éteinte paisiblement à son domicile. Elle était âgée de 83 ans.

Considérée comme la "reine du rock’n’roll", sa mort serait survenue à la suite d’une longue maladie et, à l’annonce de son décès, d’innombrables hommages ont été rendus par des célébrités.

Mick Jagger, Elton John et Debbie Harry ont notamment rendu hommage à la chanteuse de "Proud Mary" sur les réseaux sociaux en évoquant l’impact qu’elle a eu sur eux et sur leurs carrières respectives.

"Je suis très attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner", a écrit le leader des Rolling Stones. "Elle était vraiment une artiste et une chanteuse extrêmement talentueuse. Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a beaucoup aidé quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais".

Elton John a également salué une "légende totale sur disque et sur scène", ajoutant : "Nous avons perdu l’une des artistes les plus excitantes et les plus électriques du monde… Elle était intouchable".

Aujourd’hui, un moment de l’une des dernières interviews de Tina Turner a été révélé, où la chanteuse évoque la façon dont elle aimerait que l’on se souvienne d’elle après sa mort.

S’adressant au Guardian il y a six semaines, elle a expliqué qu’elle souhaitait que l’on se souvienne d’elle comme de la reine du rock’n’roll et comme d’une figure inspirante pour les femmes.

On lui a également demandé de citer un trait de caractère qu’elle déplorait chez les autres, ce à quoi elle a répondu : "Trop souvent, les gens ont essayé de prendre des décisions à ma place. L’idée que j’avais besoin de cela était une grosse erreur".

Elle a ensuite admis qu’elle avait "toujours eu le béguin pour Mick Jagger" et qu’elle avait "adoré" sa tournée avec les Rolling Stones.