Quelques péniches reconverties et insolites à découvrir sur nos cours d'eau

Ceci n’est pas vraiment une péniche, ni une blague sur le surréalisme. Ce bateau d’un nouveau genre est appelé "house-boat", en français un "bateau maison".

Ce concept existe déjà en Suède et aux Pays-Bas, mais rarement en version navigante. On peut en faire sa maison, bien que cela ne soit pas un bateau fait pour naviguer et enchaîner les distances. Une difficulté demeure pourtant, celle d’être accepté dans un port ou simplement d’avoir un endroit adapté pour ces maisons flottantes et stagnantes. "J’ai des gens qui viennent me voir pour faire des bureaux, comme seconde résidence", détaille Philippe Pechon au micro d’Antenne Centre.

Un logement insolite qui suscite la curiosité des gens sur les berges, comme des autres péniches.