Quelques nouvelles des oligarques russes…

Cela fait donc un an que Vladimir Poutine a eu la très mauvaise idée d’envahir l’Ukraine. Et il est vrai que les médias consacrent énormément d’articles ou de reportages sur le monde, sur notre monde, qui a fortement changé depuis un an.

En revanche, j’ai peu vu de sujets consacrés à ces superbes villas et ces immenses yachts qui appartiennent à des oligarques russes et qui ont été saisis un peu partout dans le monde, en particulier en Europe. Alors que sont-ils devenus ? La réponse, c’est que la question divise encore les Européens sur ce qu’il faut en faire.

Alors, tout le monde autour de la table des 27 pays de l’Union européenne est au moins d’accord sur un point : la reconstruction de l’Ukraine va coûter énormément d’argent et la vente de ces biens devrait normalement servir à payer une partie de cette reconstruction. Ça, c’est pour le principe sur lequel tout le monde est d’accord, mais reste comme toujours à s’attacher aux détails.

Et comme vous le savez, le diable se niche dans les détails et le diable en question, c’est le respect du droit international. L’Italie, par exemple, a déjà une expérience de ce genre de chose. Avec la mafia, elle est parvenue à confisquer et à gérer les biens de ces mafieux à sa guise parce qu’elle a pu prouver que c’était le résultat d’activités criminelles. Mais ici, comment prouver cela pour le yacht par exemple, d’un oligarque ? Car évidemment, l’Union européenne ne pourra pas compter sur l’aide des autorités russes pour obtenir ses preuves.

