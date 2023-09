Quelques mésaventures routières pour Johnny Cash

Le ''man in black" a connu pas mal de problèmes avec les voitures. Vu sa notoriété, ses accidents ont souvent fait l’objet d’articles dans les journaux.

Johnny Cash a eu une vie trépidante mais parfois erratique et souvent liée à ses addictions aux amphétamines et à l’alcool, il était même plutôt fier de ses mésaventures en auto. Comme le jour où il se promène dans sa Cadillac 1958. Dans le coffre, une bouteille de propane n’a pas été fixée et il renifle l’odeur de gaz. Instinctivement, il empoigne la poignée de sa portière, l’ouvre et saute alors que la Cadillac roule encore. Par chance, il n’a que des brûlures légères au contact de l’asphalte. La voiture effectue encore quelques mètres et explose dans une grande boule de feu.