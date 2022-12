Quelques légendes et traditions de Noël

Certains disent que la nuit de Noël est plus sombre que les autres et qu'elle est propice aux processions des revenants, aux sorciers et au diable. Mais cette nuit-là pourrait aussi être merveilleuse et abriter des événements inédits, mystérieux, exceptionnels. Selon certaines légendes, elle peut ouvrir la voie à des invraisemblances étonnantes. On y croiserait des bêtes qui parlent comme des hommes. On dit aussi que, toujours cette nuit-là, les entrailles de la terre peuvent s'ouvrir sur des montagnes d'or et des cités englouties, que les arbres peuvent reverdir, et leurs branches se couvrir de fleurs du paradis. D'autres racontent que la voûte céleste s'entrouvre pour dévoiler l'avenir. Chacun y va de ses petites prédictions pour interpréter le futur…

Programmation musicale :

Jean SIBELIUS - Et ainsi Noël arrive . Anne-Sofie von Otter. DG 47757252.

Arcangelo CORELLI - La Sonate XII en ré mineur dite " La Follia ". Andrew Manze et Richard Egarr. HM 907299.

Wolfgang Amadeus MOZART - Les deux derniers mouvements du Concerto pour piano n°21 en do majeur K 467. Jan Lisiecki & L'Orchestre symphonique de la radio bavaroise sous la direction de Christian Zacharias. DG 4790061 .

Edvard GRIEG - La Sonate en sol majeur opus 13 pour violon et piano. Vadim Repin et Nikolai Lugansky. Deutsche Grammophon 4778794.

Serge PROKOFIEV - La grande Valse extraite de Cendrillon op 87 dans un arrangement pour violon solo et orchestre de Tamas Batiashvili. Lisa Batiashvili & Chamber Orchester of Europe sous la direction de Yannick Nézet-Séguin . DG 002894798529 .

Jean SIBELIUS - Le Premier mouvement du Concerto pour violon en ré mineur opus 47. Vilde Frang et le WDR Sinfonieorchester Koln sous la direction de Thomas Sondergard. EMI 6844132.

Franz SCHUBERT - Nacht und traume. Nuit et rêves. Et Die Sterne, les étoiles . Matthias Goerne est en compagnie de Alexandre Schmalcz et puis d’Eric Schneider . HMC 902063 et 902109 .

Monrad JOHANSEN - Extraits de la Suite n°1 opus 5 Images du Grand Nord . Leif Ove Andsnes. EMI 556541 2 .

Henry PURCELL - “What power art thou” et If music be the food of love”. Andreas Scholl et l’Accademia Bizantina sous la direction de Stefano Montanari..

Franz LISZT - La danse des lutins. Murray Perahia .

Maria CAREY - All I want for Christmas is you . Jonas Kaufmann. Sony .

