Quelques idées de sauces sans mayo pour le barbecue

Notre pays est ultra-mayonnaisophile, en ce compris votre serviteur, essayons de temps en temps, notamment à l’heure des grillades trop cuites en milieu extérieur, d’oublier un peu cette sauce mayonnaise, que Cavanna désignait sous le nom de " pommade ".

C’est vrai qu’ajoutées au plus de 400 calories aux 100 g de la saucisse bien grasse (que, souvenez-vous, il est interdit de piquer), les 700 calories aux 100 g des mayos de toutes sortes (pour rappel, andalouse, cocktail, tartare, samouraï, dallas, c’est de la mayo), ça commence à faire lourd dans nos artères. Il y a aussi des sauces au beurre : beurre maître d’hôtel, béarnaise…

Sauces froides, sans mayo :

La plus "on stage " depuis quelques années, c’est " chimichurri ". Au départ, une sauce dont personne n’est capable de dire d’où qu’elle vient, si ce n’est qu’elle est populaire en Argentine, des herbes de toutes sortes hachées au couteau, si c’est pour le faire au blender qui fera de la purée, s’abstient, du cumin, de l’huile d’olive, du vinaigre et un peu de piment. Sur une belle côte à l’os cuite comme il faut, c’est un grand bonheur !

Dans un registre un peu différent, il y a dans le Piémont, une sauce, la " salsa verde ", destinée au départ au pot-au-feu local, le " bollito misto ".

Retournons quelques instants en Amérique Latine, on y trouve nombre de " salsas " (on parle toujours de manger) qui ne sont pas à proprement parler des " sauces ", mais plutôt des condiments, avec fruits, légumes, herbes et piments. Si vous regardez les recettes proposées sur internet on y verra souvent des découpes un peu grossières. Pour ma part, même si ça peut sembler un délit de lèse cuisinier, je préfère les fines découpes de type brunoise, en cubes de maximum 2 mm de côté.

Salsa de mango, ou plus classiques salsa " criolla ", tomates, poivrons, piment, vinaigre, huile d’olive, origan, accompagneront parfaitement les grillades de bœuf ou d’agneau avec la chimichurri déjà mentionnée.

Ketchup maison ? Facile ! Compote d’échalotes, sucre roux, vin blanc, vinaigre, passata de tomates, gingembre, bien réduire et le tour est joué.

Et pour les paresseux ? Le tout fait, sans mayo ? Oui, bien sûr les sauces barbecue de type anglais, la sauce " bulldog " japonaise, la sauce soja " normale " ou " sucrée ", les sauces aigres-douces, les sauces piquantes et leurs infinies variétés, du frais, du piquant, ça va réveiller vos invités plutôt que de les endormir sous des tonnes de gras !

Chimichurri :

10 cl d’huile d’olive

2 càs de vinaigre de vin rouge

2 gousses d’ail

1/2 botte de jeunes oignons

1/2 bouquet de persil plat

1/2 bouquet de coriandre

1 piment rouge

1 càc de cumin (moulu)

2 branches d’origan frais

2 feuilles de sauge

Poivre noir du moulin

Sel

Hacher très fin le persil plat, la coriandre, le piment rouge, l’origan et la sauge. Emincer les jeunes oignons. Eplucher et dégermer l’ail. Emincer l’ail très finalement également. Réserver. Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre de vin, 1 càs de sel, l’ail, les oignons, le persil plat, la coriandre, le piment, le cumin, l’origan et la sauge. Poivrer et bien mélanger.

Salsa verde :

Un bouquet de persil frisé

Une tranche de pain rassis

4 cl de vinaigre de vin blanc

2 anchois au sel

1 gousse d’ail

Huile d’olive

Quelques câpres.

Sel

Poivre du moulin

La sauce ne doit pas être trop lisse, si vous avez le courage, concassez le tout au couteau. Sinon, au blender, par petits coups, mixer le persil, l’ail, le pain avec l’huile d’olive (ajouter progressivement l’huile) puis ajouter le vinaigre petit à petit également. Saler et poivrer. Goûter et rallonger à l’huile d’olive et au vinaigre si nécessaire.