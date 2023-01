Quelques idées d’activités à découvrir ce week-end du 13 au 15 janvier

Envie de passer du bon temps et d’aller voir une comédie sur scène ? La Compagnie Pluch vous propose un duo mère-fille détonnant et de leur propre aveu "dégommant". Le pitch ?

"Deux employées modèles, Simone et Jeanine, collègues depuis des années, astreintes à des tâches simples et répétitives, entrent en conflit pour une gomme que l’un possède et dont l’autre a besoin. Ce conflit, absurde comme la plupart des conflits, symbole de toutes les luttes de pouvoir, dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans concession, inexorable. Mourir pour des idées peut être un geste héroïque mais quand celui-ci est dicté par la plus grande bêtise, cela devient dérisoire et grotesque, absurde et hilarant."

Quand ? Le vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20h00, le 15 janvier à 15h00.

Où ? Salle Saint-Séverin - Rue Grande, 13 6900 Aye

Infos : La Compagnie en Pluch' | Facebook