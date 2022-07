Quelques gouttes possibles sous un ciel changeant ce mardi

Pas de changement à attendre pour l’après-midi : le ciel sera souvent nuageux et quelques ondées seront toujours possibles sous les plus gros nuages. Des éclaircies plus larges seront de retour près du littoral et le vent y sera sensible. Les maxima seront un peu justes pour la saison et ne dépasseront pas 19°C à Ostende, 20°C en Ardenne, 21°C à Tournai et 22 à 23°C dans les autres régions.