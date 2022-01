La fondation Mozilla estime qu'un bon mot de passe constitue la première ligne de défense concernant sa sécurité en ligne.

Quel que soit le service ou site concerné, il faut absolument veiller à choisir un mot de passe, non seulement différent à chaque fois mais le plus complexe possible, aléatoire, constitué idéalement de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et des caractères spéciaux, afin de tromper les algorithmes malveillants.

Il existe aussi de nombreux gestionnaires de mots de passe qui permettent de systématiquement les renouveler, de manière sécurisée et sur l'ensemble de vos appareils.