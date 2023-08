Lubrifiez la chaîne pour éviter l’apparition de la rouille et faciliter le pédalage. Déposez quelques gouttes d’huile sur la partie intérieure tout en passant les vitesses et faites tourner la chaîne vers l’arrière. Petit truc pour vous assurer que tout est huilé sur la longueur : Prenez un point de repère et vérifiez la totalité de la chaîne.