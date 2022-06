Quelques clés pour vivre le bonheur

Il est vrai que le monde actuel voudrait que tout le monde soit multitâche et puisse faire mille et une choses en même temps. Cependant, le cerveau humain n’est pas forcément fait pour cela. L’idéal est donc de faire une chose à 100%. Lorsque vous travaillez faites-le à 100%, si vous êtes à un barbecue avec des amis, que vos pensées y soient à 100%… Cela augmentera la qualité de vos performances et vous procura plus de plaisir.