Quelques cas de gale répertoriés à Mons, "il n’y a pas de recrudescence des cas" rassure l’AVIQ

Dans le centre-ville de Mons, les pharmaciens en font le constat : des patients avec une ordonnance pour traiter une contamination à la gale sont en augmentation. Carlo, l’un d’eux, le confie d’emblée : "Il y a un peu plus d’ordonnances ces dernières semaines en rapport avec ça. D’ailleurs, on va même augmenter le stock de médicaments pour pouvoir pallier ce problème et ne pas laisser les gens sans traitement".

Le constat est le même pour Eugène, autre pharmacien du centre, quelques dizaines de mètres plus loin sur le pavé montois. "Il y a plus d’ordonnances mais la gale, c’est par cycle, surtout dans la région de Mons. Il y a des périodes où l’on observe plus de prescriptions et d’autres où il n’y a franchement rien du tout. Mais on aperçoit plus d’ordonnances depuis quelques semaines", admet le pharmacien.