Quelques bonnes nouvelles sur le plan économique en cette fin juin…

Et si on terminait ce mois de juin sur une note positive ? Je me contente simplement de relater l’interview récente de l’économiste en chef de la banque américaine Goldman Sachs, la Rolls Royce des banques mondiales. Cet économiste en chef donne envie de partir en vacances le cœur un petit peu plus léger.

Nous sommes à la mi-chemin de l’année 2023 et il faut garder en mémoire ce qu’on nous annonçait encore à la fin 2022 ou même au début 2023, par exemple la récession un peu partout. Or, la récession, à part l’Allemagne, nous l’avons évitée de peu, mais nous l’avons évitée. On nous avait annoncé une explosion du nombre de faillites et une hausse du taux de chômage. Six mois plus tard, nous pouvons constater que c’est le plein-emploi dans beaucoup de pays, y compris dans le nôtre, et nous avons même une augmentation du taux d’emploi, ce qui est une très bonne nouvelle également. N’oublions jamais que le travail, c’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Et puis l’inflation, c’était notre cauchemar éveillé en 2022. En juin 2023, l’inflation a quand même été divisée par deux dans beaucoup de pays en Europe, sauf, c’est vrai, au Royaume-Uni, mais là, c’est à cause du Brexit. Les Britanniques ne se sont pas rendu compte que leur politique d’isolement a fait fuir beaucoup de ressortissants d’Europe centrale, polonais, hongrois, et cetera. C’est la raison pour laquelle des tas de métiers comme chauffeur de camion ou serveur ne trouvent pas de candidats. Ce qui pousse évidemment les salaires à la hausse et donc l’inflation. Mais justement, qui dit inflation dit aussi hausse des taux d’intérêt. Là encore, on l’a vu, le rythme d’augmentation des taux est en train enfin de baisser...