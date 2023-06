Quelques bonnes nouvelles lors de l'Assemblée Générale de Vivalia

Moins réjouissante est la situation des services d’urgence de Vivalia. Tour à tour, les quatre hôpitaux (Arlon, Marche, Bastogne et Libramont) ont été confrontés à un manque de médecin urgentistes. Actuellement ce sont Libramont et Bastogne qui sont concernés, à un point tel que le SMUR, l’ambulance médicalisée est passée quelques fois au rouge. Autrement dit, elle est restée au garage. Pour, le Directeur Général de Vivalia, des recrutements sont en cours pour remédier à cette situation. Mais la question qui était sur toute les lèvres, c’est que va-t-il advenir du projet de nouvel hôpital à Houdemont (Habay) ? Le permis a été refusé par l’administration wallonne et le recours de Vivalia doit être examiné par le Gouvernement Wallon dans les prochaines semaines. Pour les responsables, c’est la clé de voûte de l’organisation future. Pour ses opposants, l’endroit a été mal choisi dès le départ. Tous les regards sont tournés vers le Gouvernement Wallon.