Quelques astuces pour vous lancer dans le cyclotourisme (testez l’Eurovélo 5 !)

Commencez par enchaîner vos petites sorties habituelles de façon plus régulière et, pour acquérir de l’endurance, faites à chaque fois un trajet plus long.

S’entraîner intensivement n’est pas nécessaire, vous partez découvrir, il n’y a pas de raison d’emporter votre chrono avec vous. Vous devrez, au fur et à mesure, pouvoir tenir de plus en plus longtemps face à des efforts qui varient dans leur intensité.

En y allant progressivement vous allez constater l’augmentation du tonus musculaire, votre respiration sera aussi mieux maîtrisée.

N’oubliez-pas, avant d’entreprendre cet entraînement, de passer un contrôle chez un médecin.