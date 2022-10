Quelque part dans la jungle des réseaux sociaux, des infos sur le climat

Imaginez une zone de Food trucks dans un grand festival. Complexe, le choix ! Vous voyez, côte à côte, des dizaines d’échoppes avec leurs odeurs à saliver, du slow et du fast-food, du mijoté et du réchauffé, de la haute gastronomie et des gastros en puissance.

Les informations, sur les réseaux sociaux… Ce ne serait pas un peu pareil ? Il y a des infos à boire et à manger, du "fait maison" et du douteux, à ne pas partager. Comment faire le tri ? Et les infos sur le climat… Qui les voit ? Est-ce qu’elles ont la même visibilité que les autres contenus ? Est-ce que le fonctionnement des réseaux sociaux freine ou favorise leur circulation ? Quel réseau permet le mieux de s’informer sur les enjeux climatiques ?

Dans cet épisode d'"Après nous, les mouches ?", on a posé presque autant de questions qu’il y a de frites dans un cornet. Ceux qui y ont répondu fréquentent et animent beaucoup les réseaux sociaux : ils ont entre 15 et 24 ans, l’âge où les réseaux sont la première source d’information. Leur buffet est ouvert !

"Après nous, les mouches ?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement, sur Auvio et vos plateformes podcast habituelles. Mais c’est aussi une curieuse expression, en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches !" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage : Miossec, "Après nous les mouches"

Avec Camille Etienne, Chloé Boels alias CHLOE sur Twitch et son réseau Stream-Her, Nicolas van Zeebroeck (Solvay/ULB), et les élèves de rhéto de l’Athénée Charles Janssens.

