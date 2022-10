Quelque chose doit changer sur les F1 pour Leclerc : "Sous la pluie on ne voit pas à 1 mètre, ce n'est plus du pilotage, c'est de la chance"

Le grand prix du Japon il y a quinze jours a malheureusement une nouvelles fois confirmé que la pluie est presque devenue la principale ennemie des formules 1 modernes. Dès que de l’eau stagne sur la piste, l’eau soulevée par les voitures rend la visibilité quasi-nulle comme le confirmait également George Russell ce jeudi au micro de la RTBF. La situation devient particulièrement dangereuse pour les pilotes qui doivent compter sur une part de chance pour éviter les accidents alors que la pluie ne tombe pas de manière si importante sur le tarmac. De quoi frustrer les acteurs en piste à l’image de Charles Lelcerc.



"Il faut qu’on trouve une solution, dit le pilote Ferrari, parce que les conditions climatiques nous permettraient de piloter. Si on était seul en piste, il n’y aurait aucun problème, mais le souci provient des caractéristiques des nouvelles voitures. Les fonds plats sont devenus très "puissants".



En effet, comme ces fonds plats génèrent la majorité de l’appui des monoplaces 2022, la quantité d’air qui passe sous la voiture et la manière dont ces flux sont accélérés amplifie encore le phénomène de projections d’eau.



"Du coup ça envoie toute l’eau en l’air et il n’y a absolument aucune visibilité, poursuit le Monégasque. Ce serait bien de montrer aux téléspectateurs la vue depuis la caméra située dans notre casque pour qu’ils puissent se rendre compte. On n’arrive parfois même pas à voir la ligne blanche à droite de la voiture et elle se situe pourtant à un mètre de nous. Dans cette situation-là, ça devient vraiment dangereux. Ce n’est plus du pilotage, c’est juste une part de chance. Il faut espérer qu’il n’y ait pas une voiture devant. C’est dommage, parce que comme je le dis la météo qu’on a connu au Japon ne nous empêche pas de rouler, c’est juste la visibilité qui n’était pas assez bonne."