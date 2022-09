“Quelque chose a changé” : Pierre Arditi exprime ses craintes pour le futur

La télévision et Pierre Arditi, c’est une belle histoire d’amour qui ne semble jamais faiblir. Marqué par la fin abrupte du “Sang de la vigne” , l’acteur a continué à apparaître sur le petit écran, notamment dans un épisode de “Meurtres à”, situé à Colmar. Il n’est donc pas étonnant de le revoir ce soir encore avec ce “Quelque chose a changé”, où il incarne Louis-Régis Dupont-Moreau, un PDG mis en difficulté par son entreprise. Face à un conseil d’administration souhaitant le pousser à la démission et surveillé par les médias, Dupont-Moreau est forcé de se mettre au vert dans une auberge. Alors qu’il apprend sur place que celle-ci est tenue par Juliette, la dernière de ses ex-femmes, cette dernière va essayer de le pousser à profiter un peu plus de la vie.