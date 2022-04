Le cortège qui a débuté à 14h30 a rassemblé une quarantaine de groupes et 70 chevaux, dont 17 harmonies belges et étrangères, avec notamment la présence de la Guadeloupe et de la République tchèque.

Le tour des rues de Herve devait se terminer lundi vers 17h00, mais avait pris du retard et n'était toujours pas terminé vers 18h00.

60.000 participants

Ils étaient environ 60.000 dans le public lundi après-midi, a estimé Raphaël Bontemps, président du syndicat d'initiative de la Ville de Herve et organisateur. Il n'y a pas eu d'incident, selon lui.

La 144e édition de la Cavalcade de Herve a commencé le 15 avril par un spectacle d'humour et se terminera lundi soir.