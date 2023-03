Quelque 400 manifestations réclament la régularisation des sans papiers à Bruxelles

Quelque 400 personnes ont manifesté dans le centre de Bruxelles ce dimanche après-midi pour réclamer la régularisation de personnes sans papiers Ils demandent au gouvernement de mettre fin à l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent des milliers de personnes.

La manifestation était organisée par plusieurs organisations et soutenue par les syndicats socialiste et chrétien. Les manifestants ont rappelé que 35.000 personnes ont proposé une loi en 2022 via la pétition IN MY NAME pour permettre cette régularisation selon des critères clairs et permanents. "C'est maintenant aux politiques de prendre leurs responsabilités", ont-ils fait savoir.