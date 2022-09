Quelque 400 élèves namurois de rhéto sensibilisés aux risques liés à la fête

À l’occasion des Fêtes de Wallonie, la Province de Namur accueille jeudi et vendredi 400 élèves issus de quatre écoles namuroises. Des activités ludiques et des séances d’information autour de la consommation d’alcool, de la prise de drogues et de la sécurité routière sont programmées.

Label Fête a vu le jour en 2016, avec l’objectif de permettre aux jeunes de faire la fête en toute sécurité. En collaboration avec l’ASBL Excepté Jeune et Sésame, la zone de police de Namur et l’AWSR, la Province de Namur invite jeudi et vendredi 400 élèves à participer à une demi-journée d’animation autour des comportements à risques.

Les jeunes peuvent notamment embarquer à bord d’une voiture tonneau pour leur faire prendre conscience de l’importance du port de la ceinture de sécurité. "C’est assez impressionnant alors que la voiture tourne à une allure modérée", explique Hugo, de l’Institut Technique de Namur (ITN). "J’ai tendance à ne pas mettre ma ceinture pour de courts trajets alors que des statistiques prouvent que les accidents surviennent principalement dans un rayon de cinq kilomètres autour de notre domicile", ajoute-t-il.