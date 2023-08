Quelque 1700 personnes disent au revoir en musique au chanteur flamand Tom Pintens

Chanteur, guitariste et pianiste, l’homme a imprimé sa trace dans le paysage musical belge et de nombreux artistes avec lesquels il a collaboré, en tant que musicien ou producteur, lui ont rendu hommage vendredi à Deurne. Le chanteur Tamino, dont Tom Pintens était le mentor et avec qui ce dernier s’était encore produit à Rock Werchter malgré la maladie, a ainsi pris le micro, tout comme Het Zesde Metaal et Roosbeef, qui ont compté le quadragénaire dans leurs rangs. Parmi les artistes présents, l’écrivaine Maartje Wortel et l’auteur-interprète Stijn Cole ont également lu des textes, sous la baguette de l’homme de théâtre Johan Petit.