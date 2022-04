Quelqu’un qui se sert avec ses pieds au buffet, parce qu’il est né sans bras, ça vous dérange ?

Du côté de Saint-Nicolas, Brigitte n’a pas le même avis : "Ce qui me dérange, c’est l’attitude du restaurateur et des autres clients. Toute mon admiration va à cet athlète. J’admire les personnes qui surmontent leurs problèmes en faisant des choses extraordinaires. L’attitude des personnes ne m’étonne pas plus que cela. Je vis avec le regard des gens au quotidien car mon fils est autiste profond avec troubles du comportement. Les gens ne se rendent pas compte que demain, ça peut leur arriver. "