Quelles stars nous inspirent pour faire du sport ?

Vers quels modèles connus se tournent les internautes à la recherche d’exercices physiques à faire ? Les acteurs sembleraient les inspirer bien plus que les sportifs professionnels, selon un récent classement. Et particulièrement les acteurs spécialisés dans les films d’action ou ceux qui interprètent un super-héros à l’écran.

Les abdos de Dwayne Johnson, les bras de Chris Hemsworth et le dos d’Arnold Schwarzenegger. Les stars sont une source d’inspiration pour nous motiver à faire du sport. Et particulièrement les acteurs. Un classement* publié par le site PureGym classe les personnalités qui nous aiguillent le plus pour nos séances d’entrainement.

Chris Hemsworth, Dwayne Johnson et Henry Cavill

À ce jeu, c’est Chris Hemsworth, l’interprète de Thor dans les films de la franchise Marvel, qui arrive en tête du classement, cumulant une moyenne de 12.360 recherches par mois sur Google à travers le monde.

En deuxième position, on retrouve l’acteur de film d’action Dwayne Johnson, surnommé The Rock, avec 12.270 recherches.

Henry Cavill, alias Superman au grand écran, totalise 10.040 recherches mensuelles.

Kendall Jenner et les Kardashian

La première femme du classement est Kendall Jenner, avec 8420 recherches. La mannequin devance ses non moins célèbres sœurs, à commencer par Kim Kardashian, 12e de ce classement avec 3110 recherches. Khloe Kardashian est 15e avec 3010 recherches tandis que Kylie Jenner est 24e (2470 recherches).

Arnold Schwarzenegger

A 74 ans, Arnold Schwarzenegger s’impose comme une source d’inspiration. Cinquième de ce classement avec 8420 recherches, l’ancien culturiste devance Chris Evans, Michael B. Jordan et Jason Statham. L’ancien gouverneur de Californie est même la personnalité la plus inspirante pour des séances d’entraînement dédiées aux pectoraux et au dos.

A noter que les sportifs de haut niveau sont les grands absents de cette liste. Le joueur de football américain Aaron Donald figure en neuvième place tandis que la star du ballon rond Cristiano Ronaldo (13e) cumule autant de recherches que l’actrice Brie Larson. Le basketteur LeBron James arrive à la 24e place.

*Méthodologie : Les données de recherche ont été extraites des données mondiales de Google Keyword Planner pour les 12 derniers mois (mars 2021 – mars 2022) pour les termes de recherche suivants : [nom de la célébrité] + entraînement [nom de la célébrité] + exercice [nom de la célébrité] + bras [nom de la célébrité] + jambes [nom de la célébrité] + poitrine [nom de la célébrité] + dos [nom de la célébrité] + fessiers.