Quelles sources de glucides privilégier pour limiter la prise de poids à long terme ?

Parmi les principales conclusions de ces travaux, publiées dans le British Medical Journal (BMJ), les chercheurs indiquent que l'augmentation de l'indice et de la charge glycémiques était associée à une prise de poids sur long terme.

Ils suggèrent également qu'une consommation accrue de glucides issus de céréales raffinées, de légumes riches en amidon (pommes de terre, maïs, petits pois) et de boissons sucrées engendre une plus importante prise de poids autour de la cinquantaine qu'une consommation accrue de fibres et de glucides provenant de céréales complètes et de fruits et légumes non amylacés (sans amidon).

Si l'on s'intéresse plus particulièrement aux légumes, la prise de poids était moindre avec une consommation accrue de glucides provenant de brocolis, de carottes et d'épinards, plutôt que de glucides issus de pommes de terre, de petits pois ou de maïs.