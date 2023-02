Quelles sont réellement les propriétés de la camomille ?

On la connaît pour ses multiples propriétés, la camomille est indispensable dans une maison ! Ellen Desmecht, de l’herboristerie Desmecht à Bruxelles, nous explique tout sur cette fleur.

Cette fleur est originaire des pays de l’Europe comme le Portugal, l’Espagne ou encore l’Irlande. Il existe deux types de camomille. La première est composée des petites fleurs jaunes, on l’appelle la camomille sauvage. La seconde a de plus grosses fleurs et est appelée la camomille romaine. Les bienfaits et le goût de ces deux fleurs sont différents.