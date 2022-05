Quelles sont les zones érogènes insolites ?

Chaque personne a des affinités avec certaines zones érogènes. Pour découvrir les zones érogènes qui nous correspondent, il faut tester et partir à la découverte de son corps. C’est plus une question de ressenti que des techniques à appliquer. Petite astuce : on peut se mettre au défi. On peut tout faire ce qu’on a fait la dernière fois. On est à l’écoute de l’autre et si on se rend compte qu’il y a un type de caresse sur une certaine zone qui ne plaît pas, alors on se dirige vers autre chose. Ou alors, on peut bannir les zones érogènes primaires et essayer d’exciter son/sa partenaire avec d’autres parties de son corps.

Quelles zones érogènes ?

L’une de nos zones érogènes possède le plus petit os du corps humain. Il s’agit de l’oreille ! Nos oreilles ne nous servent pas uniquement à entendre. On peut les titilles physiquement en glissant as langue sensuellement. Ou alors en version plus cognitive, en murmurant des mots doux et coquins. Les pieds. C’est une zone ultrasensible. Les aisselles. C’est une zone qui dégage des odeurs naturelles potentielles excitantes. Sentir la transpiration de son/sa partenaire peut être source d’excitation. C’est aussi une zone de la peau est très fine et donc très sensible. Et surtout, c’est une zone où la peau est très douce et donc ça peut être agréable d’y passer ses doigts ou ses lèvres.

