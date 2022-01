"C'est une sorte de makis japonais. On utilise aussi une feuille d'algue nori pour enrouler tous les ingrédients. Mais la différence, c'est que le kimbap est beaucoup plus gros parce qu'il enroule davantage d'ingrédients, et notamment des légumes. On y insère aussi du riz. On peut également ajouter de la viande hachée. Par ailleurs, il n'y a pas d'assaisonnement alors que dans le maki, vous trouvez du vinaigre et du sucre. On ne met que de l'huile de sésame. On prépare des kimbaps à l'occasion de pique-nique. J'en cuisine pour ma fille pour son déjeuner à l'école."