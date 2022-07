Quelles sont les vidéos les plus supprimées sur TikTok ?

Le réseau est souvent critiqué pour son hypersexualisation et les vidéos allant à l'encontre des règles communautaires impliquant la sécurité des mineurs sont les plus touchées par les suppressions. De janvier à mars 2022, le réseau social chinois aura supprimé 41,7% des vidéos touchant cette catégorie. Plus précisément, la disposition "Nudité et activité sexuelle impliquant des mineurs" représente 74,6% des vidéos supprimées, dont 92,6% retirées avant même qu'un utilisateur ne les ait regardées.

"Cette disposition interdit un grand nombre de contenus, notamment 'les mineurs peu vêtus' et 'les danses sexuellement explicites", précise le rapport.

"Ces deux catégories représentent la majorité des contenus supprimés conformément à cette disposition. Les contenus pédopornographiques (CSAM) sont signalés séparément."

Un pourcentage qui a augmenté par rapport au premier trimestre 2021, là où 36,8% des contenus concernant la sécurité des mineurs avaient été supprimés. De leurs côtés, les activités néfastes entreprises par des mineurs, dans lesquelles les challenges dangereux peuvent être comptabilisés, représentent 18% des vidéos supprimées dans la catégorie "Sécurité des mineurs".