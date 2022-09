Quelles sont les tendances en matière de pizza ?

Carlo De Pascale est un fan de pizzas et il vous présente dans le 6-8, les nouvelles tendances en matière de pizza. Mais avant ça, il vous propose un bref rappel de ce qu’est la pizza.

La pizza est une galette ancestrale cousine de plein d’autres galettes, elle appartient à toute la Méditerranée. Que ce soit un pide turc, un lahmacun turc, une pidina d’Emilie Romagne, un manaesh ou une tiella.

Concernant la pizza, ces derniers temps, le niveau des pizzerias a bonifié. On n’a plus l’impression de manger quelque chose de trop lourd. Ce renouveau passe par la pizza napolitaine, telle qu’elle s’est développée à Naples depuis le début du XX°. Ces caractéristiques, c’est une pâte levée très longtemps, une cuisson très rapide environ une minute à 400° et une garniture qui ne déborde pas.

Chez nous, la pizza napolitaine a complètement explosé et ce probablement grâce à un fameux Top 50. Il existe un classement des meilleures pizzerias au monde, en Italie, en Europe. Et en Belgique on est assez bien loti. Au classement mondial, la première pizzeria belge est 35e, au classement Europe elle est 8e.

Et ce qui est tendance en ce moment, c’est la pizza gourmet. Une pizza qui vous propose un contraste étonnant entre ingrédients cuits et crus, rajoutés à la sortie du four. Cela donne une pizza très alléchante.