Quelles sont les tendances 2023 pour l’aménagement du jardin ?

À la campagne comme en ville, bienvenue aux poules ! Elles éliminent les déchets alimentaires et offrent des œufs frais. Le poulailler contribue au charme du jardin tout en réunissant les fonctions indispensables. On peut le fabriquer soi-même avec des matériaux de récup ou des nouveaux ou l’acheter. Les modèles vendus en commerce sont de plus en plus nombreux et ingénieux. On en trouve avec des perchoirs pour le repos nocturne des poules, des pondoirs permettant le ramassage les œufs de l’extérieur ou encore avec un plancher amovible pour l’enlèvement des fientes. Un plancher en HPL, du mélaminé haute pression. Son avantage par rapport au bois ? Les poux rouges, ces petites araignées qui se nourrissent du sang des poules durant la nuit, ne savent pas plus venir se cacher dans les fientes.